Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

Національний банк України встановив нові курси валют на 1 квітня.

Курс валют в Україні на 1 квітня

На середу, 1 квітня, Національний банк України послабив гривню відносно основних іноземних валют. Долар, євро та злотий подорожчали. Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс долара на 1 квітня встановлено на рівні 43,92 грн/дол. Порівняно з вівторком, 31 березня (43,80 грн/дол.), американська валюта здорожчала на 12 копійок.

Помітно зросла і вартість єдиної європейської валюти. Євро у середу коштуватиме 50,45 грн/євро, що на 14 копійок більше, ніж було напередодні (50,31 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,94/43,97 грн/дол., а гривні до євро - 50,55/50,56 грн/євро.

Курс злотого на 1 квітня

Польський злотий у середині тижня також продемонстрував ріст. Його курс підвищився на 3 копійки - з 11,73 грн у вівторок до 11,76 грн на середу.

Нагадаємо, Національний банк України на 31 березня знизив офіційний курс гривні. Долар встановлено на рівні 43,79 грн/дол., а євро подешевшав до 50,31 грн/євро.

Також директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий прогнозує, що на початку квітня попит на валюту в Україні залишатиметься, але без ажіотажу. НБУ стабілізував ринок інтервенціями, знизивши коливання курсу.

Як повідомляв Главред, експерт Олексій Плотніков пояснює, що після виходу валютної пари на рівень 1,16 дол./євро можливе відновлення зростання євро. На це також впливають глобальні фактори, зокрема подорожчання пального та зниження довіри до долара. Водночас курс долара, за прогнозами, найближчим часом не перевищить 45 грн.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

