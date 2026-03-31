Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня

Руслана Заклінська
31 березня 2026, 16:11оновлено 31 березня, 17:53
Національний банк України встановив нові курси валют на 1 квітня.
Долар і євро стрімко злетіли: новий курс валют на 1 квітня
Курс валют в Україні на 1 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 1 квітня
  • Чи змінився курс євро
  • Яким буде курс злотого 1 квітня

На середу, 1 квітня, Національний банк України послабив гривню відносно основних іноземних валют. Долар, євро та злотий подорожчали. Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс долара на 1 квітня встановлено на рівні 43,92 грн/дол. Порівняно з вівторком, 31 березня (43,80 грн/дол.), американська валюта здорожчала на 12 копійок.

відео дня

Помітно зросла і вартість єдиної європейської валюти. Євро у середу коштуватиме 50,45 грн/євро, що на 14 копійок більше, ніж було напередодні (50,31 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,94/43,97 грн/дол., а гривні до євро - 50,55/50,56 грн/євро.

Курс злотого на 1 квітня

Польський злотий у середині тижня також продемонстрував ріст. Його курс підвищився на 3 копійки - з 11,73 грн у вівторок до 11,76 грн на середу.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Національний банк України на 31 березня знизив офіційний курс гривні. Долар встановлено на рівні 43,79 грн/дол., а євро подешевшав до 50,31 грн/євро.

Також директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус банку Тарас Лєсовий прогнозує, що на початку квітня попит на валюту в Україні залишатиметься, але без ажіотажу. НБУ стабілізував ринок інтервенціями, знизивши коливання курсу.

Як повідомляв Главред, експерт Олексій Плотніков пояснює, що після виходу валютної пари на рівень 1,16 дол./євро можливе відновлення зростання євро. На це також впливають глобальні фактори, зокрема подорожчання пального та зниження довіри до долара. Водночас курс долара, за прогнозами, найближчим часом не перевищить 45 грн.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

"В України є два місяці": Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

17:36Війна
РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

РФ обрала нові цілі для масованої атаки по Україні - які міста і області під прицілом

17:20Україна
Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

Україна запропонувала перемир'я у війні: як відповів Кремль та коли воно може початись

16:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягід

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягід

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Різкий погодний поворот: синоптики розкрили терміни потепління в Києві

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

"Вона мене відчуває": Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою

Останні новини

Реклама
Реклама
Реклама
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти