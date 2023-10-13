Долетить до Пскова з 50-кілограмовою вибухівкою: в Україні створили "невидимий" дрон

Представник компанії-виробника стверджує, що український дрон не помітить російська РЕБ і його майже неможливо збити.

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В Україні створили дрон-камікадзе, який може долетіти до Пскова / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В Україні створили дрон-камікадзе, який може пролетіти 700 кілометрів і перенести 50 кілограмів. Цей дрон складно зафіксувати і збити. Про це заявила представник компанії-виробника дронів, повідомляє ТСН.

Цей дрон може долетіти до російського Пскова. Його запуск проводиться через спеціальну установку. Якщо дрон вже буде пікірувати на підльоті до цілі, то збити його буде майже неможливо.

У компанії стверджують, що цей дрон в рази кращий за "Шахедів", які Іран передав Росії для ударів по Україні.

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"Технологічно досконаліший за всіма показниками. В першу чергу тому, що у нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна налагодить виробництво систем ППО. Глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що для організації виробництва ППО в Україну приїдуть відповідні фахівці для розробки дорожньої карти.

Нещодавно в ОП зізналися, що в України є зразки ракет з дальністю до 1000 км. Ці експериментальні зразки вже відпрацьовані.

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