Долетить до Пскова з 50-кілограмовою вибухівкою: в Україні створили "невидимий" дрон

В Україні створили дрон-камікадзе, який може пролетіти 700 кілометрів і перенести 50 кілограмів. Цей дрон складно зафіксувати і збити. Про це заявила представник компанії-виробника дронів, повідомляє ТСН.
Цей дрон може долетіти до російського Пскова. Його запуск проводиться через спеціальну установку. Якщо дрон вже буде пікірувати на підльоті до цілі, то збити його буде майже неможливо.
У компанії стверджують, що цей дрон в рази кращий за "Шахедів", які Іран передав Росії для ударів по Україні.
"Технологічно досконаліший за всіма показниками. В першу чергу тому, що у нас є доступ до світових технологій, якими ми дуже активно користуємося", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Україна налагодить виробництво систем ППО. Глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що для організації виробництва ППО в Україну приїдуть відповідні фахівці для розробки дорожньої карти.
Нещодавно в ОП зізналися, що в України є зразки ракет з дальністю до 1000 км. Ці експериментальні зразки вже відпрацьовані.
Інші новини:
- Вільха і Нептун у справі: армія України б'є війська РФ на відстані 100-300 км – Наєв
- Україна модернізує ракети Нептун, вони зможуть долітати до Москви - The War Zone
- Били "Нептунами" і БПЛА: в Євпаторії знищено російський ЗРК "Тріумф"