"Домовленості виконані": польські танки вже на полі бою в Україні - Зеленський

Президент України зазначив, що в "танковій коаліції" є польське лідерство.

Польські танки вже на полі бою / Колаж Bundeswehr, УНІАН, Офіс президента

Україна готується до масштабного контрнаступу і продовжує утримувати свої позиції, не дозволяючи російським окупантам домогтися "успіхів". У цьому ЗСУ вже допомагають польські танки, які активно використовують на полі бою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єрміністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Зеленський зазначив, що в "танковій коаліції" є польське лідерство.

"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство в танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - сказав Зеленський.

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Україна отримає танки Leopard від Заходу

Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що в уряді Фінляндії поки не прийняли рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла голова фінського уряду Санна Марін.

Раніше, на початку лютого, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році. Водночас німецький уряд схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє пресслужба уряду ФРН, тепер офіційно дозволено експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

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