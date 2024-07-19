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"Догорає в степах Донбасу": ЗСУ збили російський штурмовик на Донеччині

Юрій Берендій
19 липня 2024, 15:51
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Знищений російський штурмових Су-25 вже палає в степах українського Донбасу, зазначили в оперативностратегічному угрупуванні військ "Хортиця".
'Догорає в степах Донбасу': ЗСУ збили російський штурмовик на Донеччині
ЗСУ збили російський штурмовик на Донеччині / Колаж Главред, фото: УНІАН, armyinform

Сили оборогни України на Покровському напрямку збили російський штурмовий літак Су-25. Про це йдеться у повідомленні офіційного Телеграм-каналу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".

Зазначається, що російський літак було збито при спробі обстрілу позиції українських військових

"Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Військові повідомили, що завдяки точності, майстерності та професіоналізму наших зенітників, флот російських літаків зменшився ще на один Су-25.

'Догорає в степах Донбасу': ЗСУ збили російський штурмовик на Донеччині
Що відомо про Су-25 / Інфографіка: Главред

Літак Су-25

Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди.

Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі.

Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Знищення авіації РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 28 червня військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25 в небі над Донеччиною, що підтверджено прес-службою Нацгвардії, яка опублікувала відповідне відео.

Українські Повітряні сили встановили "червоні лінії" для російської авіації, змушуючи окупантів ретельно зважувати використання тактичної авіації на фронті, про що повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

19 квітня в Ставропольському краї РФ зазнав аварії літак Ту-22М3, дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, при цьому льотчики нібито змогли катапультуватися.

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