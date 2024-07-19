РФ залучає нові підрозділи: названі найгарячіші напрямки фронту

На Східному напрямку противник намагається активно застосовувати дрони оперативно-тактичного рівня, які проводять аеророзвідку, каже Музичук.

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Названі найгарячіші напрямки фронту / колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада, 43 окрема механізована бригада

Армія країни-агресорки Росії намагається підтримувати високу інтенсивність бойових дій і залучає для цього додаткові підрозділи. Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Впродовж останніх тижнів найгарячішими залишаються Покровський, Торецький, Курахівський напрямки. Також ворог збільшив активність на Куп’янському та Лиманському напрямках. На Харківщині, де утримують оборону підрозділи Нацгвардії, було 15 зіткнень. Зокрема, в районі Вовчанська та Глибокого наші гвардійці відбили дві спроби штурмових дій. Ворог намагається покращити тут своє тактичне становище — зокрема, на ділянках, де сили оборони завдали йому втрат. В цілому по лінії фронту наші підрозділи свої позиції утримали. На Східному напрямку протягом цієї доби нацгвардійці відбили 7 спроб штурмових дій противника, на Південних напрямках відбито 4 атаки. Було знищено 11 артилерійських систем, 2 склади боєкомплекту, завдано ураження по 18 бліндажах, знищено 3 бойові броньовані машини", - розповів він.

За його словами, для підтримки високої інтенсивності бойових дій ворог залучає додаткові підрозділи.

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"Ворог залучає додаткові підрозділи, аби підтримувати інтенсивність наступальних дій. Подекуди це вимагає від них специфічної підготовки — тобто це не суто піхота чи артилерія, а дії штурмових груп, які спрямовані на дії біля населених пунктів, а також в урбанізованій місцевості. Водночас підрозділи Нацгвардії спеціального призначення "Омега" та інші сили оборони навчені воювати з таким типом підрозділів", - запевнив Музичук.

Також він відзначив високу активність ворожих розвідувальних дронів на Східному напрямку.

"Наші бійці зазначають, що на Східному напрямку противник намагається активно застосовувати дрони оперативно-тактичного рівня, які проводять аеророзвідку. В цілому по лінії фронту протягом доби наші підрозділи знищили 6 таких БПЛА, з них 2 — типу "Орлан" на півночі Харківщини", - додав речник Нацгвардії.

Що таке Нацгвардія? Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російські окупанти намагаються "продавлювати" лінію фронту на багатьох напрямках. Через це українські військові були змушені відійти з Кринок на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій прокоментував ситуацію навколо боїв за село Кринки Херсонської області. Він зазначив, що ситуація в Кринках на Херсонщині не така критична, як її інтерпретують.

Також, підрозділи Сил оборони України були передислоковані з Урожайного Донецької області через те, що позиції українських військових у селищі були знищені внаслідок інтенсивних атак і обстрілів з боку ворога, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця", підполковник ЗСУ Назар Волошин.

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