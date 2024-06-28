'Грач' долітався: бійці Нацгвардії збили російський Су-25 над Донеччиною

В Нацгвардії опублікували відео з моментом знищення російського штурмовика Су-25 з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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В Нацгвардії опублікували відео моменту знищення літака РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Нацгварція України

Військовослужбовці Національної гвардії України знищили російський штурмовик Су-25 в небі над Донеччиною. Про це повідомлила прес-служба Нацгвардії, опублікувавши відповідне відео.

"Гвардійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російських літак було уражено військовослужбовцями 31-ї бригади Нацгвардії України із застосуванням переносного ЗРК "Ігла".

відео дня

"Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито", - резюмували в прес-службі Нацгвардії відзначивши оперативність та професійність розрахунку ПЗРК 31-ї бригади НГУ.

Дивіться відео з моментом знищення російського Су-25:

Фото: скріншот

Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

Знищення авіації РФ - що відомо про знищення російського А-50

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, заступник начальника штабу 10-го командування протиповітряної та протиракетної оборони Армії США, полковник Розанна Клементе заявила, що Україна могла збити російський літак А-50 над Азовським морем використовуючи системи ППО, які були передані союзниками.

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