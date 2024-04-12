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Цих людей вже шукають: у поліції є дані про сотні тисяч "ухилянтів"

Ангеліна Підвисоцька
12 квітня 2024, 23:54
Мова йде про військовозобов'язаних, які отримали повістку, але так і не прийшли до ТЦК.
Цих людей вже шукають: у поліції є дані про сотні тисяч 'ухилянтів'
У поліції є дані про сотні тисяч ухилянтів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

У поліції є дані про сотні тисяч військовозобов'язаних, які можуть бути ухилянтами. Відповідна інформація вже міститься у базах поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє Укрінформ.

Він додав, що поліція займається розшуком тих людей, які ухиляються від мобілізації після отримання повістки.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці - але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", - сказав Клименко.

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Міністр зазначив, що адмінпротоколи щодо цих осіб складають виключно працівники ТЦК.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Як повідомляв Главред, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР прийняла у другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію.

Також з урядового законопроекту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Крім цього, українські військові у час війни з Росією не можуть дозволити собі демобілізуватися. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

Цих людей вже шукають: у поліції є дані про сотні тисяч 'ухилянтів'
Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати?

У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає.

Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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