"Ласкаво просимо в пекло": арта ЗСУ змішала з землею САУ окупантів

Стрільби артилеристів ЗСУ / Фейсбук Генштабу ЗСУ

Бійці Збройних сил України завдали потужного удару по позиціях ворожої артилерії. В результаті ворог зазнав втрат.

Про це повідомляється на сторінці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка в Facebook.

Захисники України накрили вогнем артилерії відразу кілька САУ противника.

"Ловіть чергову серію блокбастера "Орки, welcome to Hell". Спойлер: арта ВСУ проти арти Мордора, добро перемогло, знищивши три САУрона. Автори сценарію, режисери, оператори – бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Генеральний продюсер - ЗСУ", - пишуть наші воїни.

На підтвердження своїх слів бійці ЗСУ опублікували відео своєї майстерні бойової роботи.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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