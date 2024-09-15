"Добро" на далекобійні удари по РФ: Захід боїться поразки України взимку – ЗМІ

Існує небезпека того, що Україна може програти війну вже найближчої зими, йдеться в матеріалі Politico.

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В Україні побоюються ударів по об'єктах енергетики / Колаж: Главред, фото: УНІАН, КВС ЗСУ

Вашингтон і Лондон вважають, що існує небезпека того, що Україна може програти війну вже найближчої зими, тому може було переглянуто питання використання Києвом ракет великої дальності для ударів по цілях РФ.

Як ідеться в матеріалі Politico, майбутня зима може стати переломною точкою для України в енергетичній війні. І це значною мірою тому, що РФ адаптує свою тактику авіаударів, навчившись у своїй попередній невдалій кампанії руйнування енергетичної системи країни.

Українські офіційні особи очікують, що Росія використовуватиме іранську балістику, радіус дії яких становить 120 кілометрів, щоб доповнити свої бомби для ударів по логістичних і комунікаційних центрах, а також складах боєприпасів у тилу на лінії фронту. Це, своєю чергою, звільнить Росію для зосередження власних ракет великої дальності на цивільній інфраструктурі - зокрема, на енергетичній системі.

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Як уточнив енергетичний експерт Михайло Гончар, росіяни зосередяться на ударах по ключових підстанціях, які живлять електроенергією високої напруги чинні атомні електростанції. "Винесіть ці підстанції і реактори потрібно буде швидко зупинити, інакше це може спровокувати "ядерний інцидент", - попередив він.

Якщо паралізувати три атомні електростанції, для України "закінчиться енергетична війна, що зменшить її спроможність до ведення війни, розвалить економіку та послабить її позиції", попереджають автори матеріалу.

Вони зазначають, що саме страх цього став одним із чинників, які спонукали адміністрацію Байдена переглянути обмеження, зокрема щодо американських ATACMS і британських Storm Shadows. Зі свого боку, українські чиновники сподіваються, що перспектива колапсу енергетичної системи зрештою переважить побоювання Вашингтона з приводу ескалації.

"Якщо нам не дозволять цілитися глибше всередину Росії і досягти російських аеродромів, наші шанси [пройти] цю зиму не такі великі", - каже Гончар.

Водночас опитані експерти стверджують, що Україні слід дати можливість використати ресурси для захисту. Вони припускають, що російська ескалація буде мінімальною.

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Раніше в розвідці Британії назвали ймовірні цілі ударів РФ іранською балістикою. Іранські ракети можуть бути розгорнуті на різних дорожньо-мобільних пускових установках.

Нагадаємо, раніше полковник назвав цілі нових масованих ударів РФ. РФ використовує удари по об'єктах, які критично важливі для України, каже Владислав Селезньов.

Як повідомлялося раніше, були названі ймовірні цілі для нових атак російськими ракетами.

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