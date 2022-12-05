ЗСУ дали останній урок нахабному окупанту / t.me/OSINTGeorgia, соцмережі

ЗСУ ліквідували російського окупанта, якій вирішив "вибити нечисть з рідної України". Родом 59-річний Сергій Лашков був із Запоріжжя.

Як повідомив у Telegram OSINT-експерт, розслідувач Іраклій Комахідзе, майбутній зрадник закінчив Дніпропетровське вище зенітне ракетне командне училище ППО. На Далекому Сході дослужився до капітана, потім пішов на службу в міліцію, звідки звільнився підполковником. Сім'я переїхала до Санкт-Петербурга, де у нього були діти та онуки.

Некролог окупанта / t.me/OSINTGeorgia

"Останній раз на зв'язок з рідними вийшов на зв'язок 31 жовтня, коли в складі розвідроти "йшов туди, не знаючи куди". Ліквідовано 4 листопада. Похорони заплановані на наступний тиждень. Його дочка Ольга Бабич, яка і опублікувала некролог, задається риторичним питанням - "За яку батьківщину він загинув? За Росію? Чи хотів вибити нечисть з рідної за народженням України?", - повідомив Комахідзе.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували під Херсоном російського окупанта Олександра Артем'єва, який служив у "знаменитій" 9-й роті. Загарбник, якому на момент загибелі було 56 років, з 1984 року служив в Афганістані. У серпні 2022 року він пішов воювати проти українців як доброволець.

Нагадаємо, Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Олексія Байматова, який любив фотографуватися на тлі чужих могил. У соцмережах вдалося знайти сторінки 29-річного окупанта. Зміст акаунтів чітко демонструє кримінально-злодійський менталітет загарбника.

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