До 60 тисяч на добу: у МОЗ назвали терміни різкого COVID-сплеску в Україні

Ляшко розповів, коли хвиля коронавірусу піде на спад / УНІАН

Вже в найближчі два тижні щоденна кількість виявлених хворих на коронавірус може досягти 60 тисяч осіб на добу. Такий прогноз озвучив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Згідно з нашими прогнозами в найближчі два тижні ця цифра (кількість випадків коронавірусу, - ред.) може ще зрости - до 60 тисяч на добу", - сказав Ляшко.

Міністр також спрогнозував, коли українцям очікувати спаду заражень після проходження піку.

"Враховуючи досвід інших країн, де від початку зростання захворюваності до піку проходило близько одного місяця, а в Україні зростання триває вже чотири тижні поспіль. Наступного, п'ятого тижня також очікується зростання кількості випадків коронавірусу, а вже з сьомого тижня 2022 року захворюваність, ймовірно, почне стабілізуватися і знижуватися", - розповів Ляшко.

Як повідомляв Главред, станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії.

Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.

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