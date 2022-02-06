"Це безнадійно": Комаровський розніс популярні ліки проти коронавірусу

Євген Комаровський / скріншот

Відомий лікар Євген Комаровський розкритикував застосування препарату ремдесівір, який призначають при коронавірусі.

Як пояснив він у своєму Telegram-каналі, препарат призначають на етапі реального ризику цитокінового шторму.

"Тому важливо, як підібрана група пацієнтів для дослідження: у молодих людей буде одна ефективність, у літніх — інша зовсім, у щеплених — третя, у нещеплених — четверта... і оскільки групи дуже неоднорідні, то виходять різні результати", - упевнений медик.

Разом з тим він назвав ремдесівір - геніальним маркетинговим проектом, від якого реальної ефективності дуже мало.

"Але лікарі, які призначають його в нашій країні і мають відсоток від цього, просто в захваті від препарату: такі божевільні гроші! Ще раз - ефективність його вкрай сумнівна", - каже лікар.

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"Яке скотство - заробляти на такому! Останні гроші з людей витягати, знаючи, що все це безнадійно ... жах!" - додав Комаровський.

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