Лікарні не справляються: при яких симптомах коронавірусу потрібно дзвонити в швидку

Коронавірус / колаж Reuetrs

В Україні на тлі загострення ситуації з коронавірусом фіксують збільшення звернень в "швидку" з проханням надати медичну допомогу.

Це викликає значне навантаження і для медиків бригад "швидкої", і для диспетчерів, які приймають дзвінки на лінію "103", розповіли в МОЗ України на сторінці в Facebook .

У відомстві пов'язують ситуацію з початком нової хвилі коронавірусу в Україні. Так, кількість звернень до "швидкої" за добу склала 45 тисяч. Бригади медиків здійснили майже 20 тисяч виїздів, і було госпіталізовано до лікарні 5,3 тисячі пацієнтів.

Також в міністерстві нагадали, що на початку пандемії в 2020 році в середньому налічувалося близько 24-25 тисяч звернень в "швидку", а історичний максимум був зафіксований в жовтні 2021-го, коли протягом доби було 55 тисяч дзвінків.

У зв'язку з навантаженням для медиків відомство нагадує, в яких ситуаціях слід викликати "швидку" для пацієнтів з коронавірусом.

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Також у МОЗ звертають увагу, що в першу чергу варто зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, з яким підписана декларація, оскільки саме він повинен надати консультацію і визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

При яких симптомах коронавірусу потрібно дзвонити в "швидку":

Біль у грудній клітці

Тяжкість дихання, задишка в стані спокою, ознаки дихальної недостатності

Сатурація з рівнем кисню в крові менш як 92%

Порушення свідомості

Інші ознаки, що загрожують життю і свідчать про критичний стан пацієнта.

Зазначимо, що станом на ранок середи, 2 лютого 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 35 тисяч і 14 жителів країни (добою раніше було 30 768 виявлених хворих). У тому числі захворіли 4190 дітей і 940 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4314 осіб; летальних випадків-204; одужали 9 894 людини