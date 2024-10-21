Новий пакет допомоги Україні: в Пентагоні розповіли, що до нього входить

Глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про пакет військової допомоги Україні під час візиту до Києва.

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Військова допомога Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, defense.gov

Новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн. доларів, про який глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва 21 жовтня, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Про це йдеться в листі Пентагону, розісланому ЗМІ.

Зокрема, пакет включає:

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;

протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери М113;

супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія. відео дня

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом до Києва. Як зʼясувалось, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США протягом жовтня-грудня 2024 року планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги. Загальна вартість американської допомоги - від 500 до 750 млн доларів.

17 жовтня Німеччина також передала Україні новий пакет військової допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування WISENT. Також Німеччина передала запчастини до техніки.

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