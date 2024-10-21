Новий пакет допомоги Україні: в Пентагоні розповіли, що до нього входить

Новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн. доларів, про який глава Пентагону Ллойд Остін оголосив під час візиту до Києва 21 жовтня, включає додаткові боєприпаси, бронетехніку і протитанкову зброю. Про це йдеться в листі Пентагону, розісланому ЗМІ.
Зокрема, пакет включає:
- боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси, а також 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні системи та снаряди до них;
- протитанкові ракети TOW і протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- бронетранспортери М113;
- супутникові засоби зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, гранати та навчальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспортування.
Хто такий Ллойд Остін?
Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.
Військова допомога Україні - останні новини
Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув з неанонсованим візитом до Києва. Як зʼясувалось, на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.
Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що США протягом жовтня-грудня 2024 року планують надати Україні кілька пакетів військової допомоги. Загальна вартість американської допомоги - від 500 до 750 млн доларів.
17 жовтня Німеччина також передала Україні новий пакет військової допомоги. До оновленого переліку увійшли 8 танків LEOPARD 1 A5, 20 бойових машин піхоти MARDER, 4 бронеавтомобілі MRAP, 6 САУ Panzerhaubitze 2000, мостоукладач BEAVER та 2 танки для розмінування WISENT. Також Німеччина передала запчастини до техніки.
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