Індексація пенсій в Україні: Шмигаль сказав, коли очікувати підвищення виплат

Індексація виплат спрямована на підтримку пенсіонерів.

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У 2025 році пенсіонерам збільшать виплати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

У березні поточного року проведуть індексацію пенсій

Перерахунок виплат буде здійснено відповідно до рівня інфляції

В Україні ухвалять законодавство про накопичувальну пенсійну систему

У березні 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що індексація виплат спрямована на підтримку пенсіонерів.

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Окрім того, Кабінет Міністрів очікує, що впродовж року буде ухвалено законодавство про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її з 2026 року.

"Плануємо також ухвалення законодавства про накопичувальну пенсійну систему, щоб запустити її наступного року", - підкреслив Шмигаль.

Нещодавно народна депутатка, заступниця голови парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна спрогнозувала, що перерахунок виплат буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%.

"Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 грн, максимальна – 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати", - зазначила політикиня.

Виплати пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, політикиня Олена Шуляк наголошувала, що як і у попередні роки, соціальні видатки будуть одними з пріоритетів бюджету на 2025 рік. У тому числі передбачено підвищення пенсій.

Крім того, у 2025 році українців очікує два етапи підвищення пенсій. У березні наступного року відбудеться щорічна індексація, а влітку можливе підвищення пенсій для окремих категорій пенсіонерів.

Нещодавно Главред з посиланням на ЗМІ писав, що накопичувальний рівень пенсійної системи планують запровадити вже з 1 січня 2026 року. Таким чином, виплати будуть залежати від того, скільки людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку, який буде відкритий для кожного працюючого українця. Роботодавці та держава будуть поповнювати цей рахунок щомісяця.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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