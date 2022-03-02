Від початку вторгнення Росії в Україну загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників

З початку вторгнення Росії в Україну загинули понад 2000 українців / УНІАН

З початку повномасштабного вторгнення російських військ і агресії з території Білорусі в Україні загинули понад 2000 мирних громадян.

Такі дані станом на 2 березня надали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії і Білорусі, а щогодини це втрачені життя наших дітей, жінок і захисників. Протягом семи днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень і дитячих садків. За цей час вже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників",- йдеться в повідомленні.

У ДСНС також повідомили, що всі зусилля відомства спрямовані на порятунок людей.

Їм вдалося зберегти життя понад 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, що виникали після ворожих обстрілів, евакуювати понад 500 осіб. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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