Евакуація станом на першу половину дня 10 березня: з Ізюма нарешті вивезли 2000 людей

З Ізюма на Харківщині вивезли 2000 людей/ Telegram Кирило Тимошенко

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в Telegram докладно розповів про перебіг евакуації людей з міст, що найбільше постраждали від російської агресії, станом на першу половину дня 10 березня.

"З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності", – пише він.

Також із Запоріжжя вже вирушили автобуси для евакуації постраждалих з Маріуполя. Додатково до міста гуманітарна колона везе воду, їжу та медикаменти.

Крім цього, 28 автобусів у супроводі ДСНС було направлено у Бучу. Тимошенко зазначив, що їм вже вдалося дістатися до міста.

Триває евакуація і з міста Суми. Для цього туди з Лохвиці було відправлено 35 автобусів.