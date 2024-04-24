США підтвердили передачу Україні ATACMS: Вашингтон готує нову партію

Це перше офіційне підтвердження Вашингтона щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

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ATACMS уже в Україні - усі подробиці / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

Сполучені Штати відправили Україні ATACMS великої дальності для використання на українській території, повідомив представник Держдепартаменту в коментарі журналістам. Водночас Politico пише, що ракети увійшли і в перший пакет нової допомоги від США.

"Я можу підтвердити, що Сполучені Штати надали Україні ракети більшої дальності ATACMS за прямою вказівкою президента", - цитує BBC представника Держдепартаменту Веданта Пателя.

Він додав, що ракети прибули в Україну у квітні.

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Крім того, як пише Politico з посиланням на джерела, Вашингтон включить додаткові ATACMS і в новий пакет допомоги на 1 млрд доларів. Ракетами Україна зможе діставати до ключових цілей окупантів у Криму.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Відомо, що США вже поставили Україні далекобійні ATACMS. Ракети до американських артилерійських установок передали в рамках попереднього пакета допомоги на 300 млн доларів. Зокрема, вперше застосувала їх минулого тижня - 17 квітня здійснила удар по аеродрому росіян у Криму.

У статті Reuters вказується, що в Білому домі кілька місяців сперечалися, чи постачати Україні ATACMS радіусом дії до 300 км. Однак думку Вашингтон змінив після того, як Москва почала застосовувати по Україні північнокорейську "балістику", хоча Америка нібито попереджала Росію про наслідки таких дій.

Важливим фактором, який переконав США в передачі ЗСУ ATACMS, стало поновлення ударів РФ по критичній інфраструктурі України.

ATACMS в Україні - головне

Ще у березні західні ЗМІ писали про готовність Білого дому передати Україні ATACMS більшого радіусу дії (до 290 км). Стверджувалося, що Пентагону вдалося оновити запаси стратегічного озброєння іншими - новішими - далекобійними ракетами.

12 березня США оголосили про - на той момент - крайній пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Напередодні журналісти дізналися, що у транш могли ввійти далекобійні ATACMS. Проте офіційно Вашингтон це заперечував.

Сьогодні ввечері, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав закон з мільярдною допомогою Україні. Загальна вартість пакета становить приблизно 1 мільярд доларів, він включає широкий спектр обладнання та боєприпасів для задоволення критичних потреб України.

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський обмовився і про ATACMS у вказаному пакеті допомоги.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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