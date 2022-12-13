"Диктатор піднімає ставки": Маломуж розповів, як Путін буде "кошмарити" Україну

Екскерівник української розвідки наголосив, що Путін перейшов межу, обстрілюючи цивільну інфраструктуру України.

Путін продовжить тероризувати Україну / сайт Кремля, pixabay.com

Російський диктатор Володимир Путін і надалі віддаватиме свої злочинні накази бомбити українські міста. Окрім того, глава Кремля буде намагатися підняти ставки, вдаючись до ядерних погроз. Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"У перспективі Путін намагатиметься піднімати ставки, щоб лякати Україну та Захід. Росія обстрілюватиме цивільне населення, інфраструктуру, енергетику. У Росії ще є кількасот ракет, але і у нас сильніша ППО, а тому ефекту буде менше", - сказав Маломуж в ефірі телеканалу Freeдом.

Екскерівник української розвідки наголосив, що Путін перейшов межу, обстрілюючи цивільну інфраструктуру України. За його словами, це не подобається не лише країнам НАТО, але і Китаю та Туреччині, бо це – терор та акти геноциду.

"Ядерні погрози та ракетний терор - це вже про міжнародний тероризм. І про це свідчать заяви G7, на це натякає Китай та Індія, влада якої навіть відмовилась від зустрічі з Путіним. Також навіть Ердоган називає речі своїми іменами", - зауважив він.

Як зазначив Маломуж, Путін хоче придушити дух українського народу, бо він не очікував такої реакції. Саме тому диктатор і надалі обстрілюватиме Україну та буде погрожувати ядерною зброєю.

"Але Захід уже попередив Путіна, що реакція на загрозу буде. А тому не думаю, що він наважиться на це, бо Путін боїться смерті та удару у відповідь", - резюмував експерт.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Ядерна загроза з боку РФ

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Раніше генерал армії України Микола Маломуж зазначив, що світові лідери пригрозили російському диктатору Володимиру Путіну чіткою відповіддю у разі застосування ядерної зброї проти України. За словами генерала, Путіна вже попередили Байден, Шольц, Макрон, Ріші Сунак та Сі Цзіньпін.

Водночас політичний діяч з США Юрій Рашкін вважає, що глава Кремля Володимир Путін так часто погрожує ядерною зброєю, оскільки в Росії є великі проблеми з цим озброєнням. Посилаючись на дані американської розвідки експерт зауважив, що у РФ немає ніяких приготувань до ядерного удару. У зв’язку з цим заяви Путіна про ядерний удар самі по собі втрачають будь-який сенс.

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