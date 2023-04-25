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Дикий пояснив, чому насправді так важлива оборона Бахмута

Аліна Дембіцька
25 квітня 2023, 23:20 оновлено 25 квітня, 23:44
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Одна з причин, чому ЗСУ так тримаються за Бахмут, окрім політики, – гуманітарна.
Евгений Дикий, ВСУ
Дикий пояснив, чому насправді так важлива оборона Бахмута / 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Українські захисники мужньо захищають Бахмут Донецької області, адже якщо його не вдасться втримати, то Костянтинівка, Краматорськ і Словʼянськ стануть новою лінією фронту. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Процитую свого "тезку" Пригожина. Він дуже чітко сказав, що навіть коли вони візьмуть Бахмут, далі вони впираються в агломерацію Словʼянськ-Краматорськ і Костянтинівку. І навіть Пригожин, умовний оптиміст, реалістично дивиться на речі і сказав, що у такий спосіб, як він бере Бахмут, на взяття Словʼянська і Краматорська йому б знадобилося півтора роки. Це – абсолютно чітка відповідь на те, чи світить росіянам захопити увесь Донбас", - зазначив Дикий.

Він підкреслив, що одна з причин, чому ЗСУ так тримаються за Бахмут, окрім політики, – гуманітарна. Бо сьогодні Костянтинівка, Краматорськ і Словʼянськ залишаються тиловими містами. Туди інколи щось долітає, але саме інколи і щось.

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"А от після здачі Бахмута вони стануть лінією фронту. Абсолютно очевидно, що їх ми втримаємо, бо там можна триматися роками, і цю агломерацію росіяни не пройдуть. Але ці міста після цього будуть у такому ж стані, у якому наразі перебувають Бахмут та Авдіївка", - зауважив експерт.

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі, знищуючи вогнем будівлі та позиції.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

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