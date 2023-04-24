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Росіяни використовують "сирійську тактику": Маляр розповіла про запеклі бої в районі Бахмута

Аліна Дембіцька
24 квітня 2023, 21:09 оновлено 24 квітня, 21:18
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Використовуючи так звану "сирійську тактику" тотальної руйнації будівель, росіяни подекуди мають просування за рахунок знищених об‘єктів.
Ганна Маляр, российские военные
Маляр розповіла про запеклі бої в районі Бахмута / УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська у своїх спробах захопити Бахмут Донецької області перейшли до так званої "сирійської тактики", яка передбачає повне знищення будівель. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, загарбники наразі намагаються наступати на Мар'їнському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Водночас на Лиманському напрямку окупанти не змогли прорвати українську оборону. До того ж активність армії країни-агресорки Росії знизилася. Окрім того, ворог здійснює обстріли позицій ЗСУ на цьому напрямку та проводить перегрупування.

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"Найзапекліші бої тривають зараз за Бахмут та Мар’їнку. Ворог намагається встановити контроль над цими двома містами. На Бахмутському напрямку агресор зосередив основні зусилля та намагається витісняти наші підрозділи з позицій у Бахмуті", - зазначила Маляр.

Як зазначила заступниця міністра оборони, використовуючи так звану "сирійську тактику" тотальної руйнації будівель, росіяни подекуди мають просування за рахунок знищених об‘єктів.

"Разом з тим наші оборонці здійснюють активні штурмові дії та не дають ворогу взяти місто під контроль. Крім того, противник постійно штурмує передмістя Бахмута. Ще на декількох напрямках на сході противник здійснює систематичний вогневий вплив з метою сковування дій підрозділів Сил оборони України", - розповіла Маляр.

Вона також зазначила, що на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни щосили намагаються втримати контроль над зайнятими рубежами та не допустити просування ЗСУ.

Дивіться відео ТСН – репортаж із Бахмута, де не вщухають бої

Битва за Бахмут

Нещодавно командувач східним угрупуванням військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про те, що відбувається в найгарячішій точці на фронті. За його словами, ситуація в Бахмуті залишається складною, але контрольованою.

Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські окупаційні війська у своїх спробах захопити місто Бахмут Донецької області використовують найпрофесійніші підрозділи, однак зазнають величезних втрат.

Раніше стало відомо, що бійцям Збройних сил України вдалося відбити у російських окупантів посадку, яка забезпечує проїзд у Бахмут Донецької області. Українські захисники відбили у ворога посадку в 500 метрів. При цьому сусідній підрозділ зумів утримати окопи, які забезпечують проїзність дороги на Бахмут.

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