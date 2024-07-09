Дійсно потрібне озброєння: Німеччина передає Україні великий пакет допомоги

У новий пакет військової допомоги увійдуть безпілотники, система ППО, боєприпаси та ракети.

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Україна отримає від Німеччини великий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, defense.gov

Німеччина оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України. У нього увійшли безпілотники, системи ППО, боєприпаси та ракети. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Озброєння постачатимуть із запасів Бундесверу та і завдяки промисловим поставкам.

До пакета допомоги увійшли:

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боєприпаси для бойового танка Leopard 1;

зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами і ракетами до нього;

два радари повітряного спостереження TRML-4D;

9 тисяч патронів до GEPARD;

55 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і 58 тисяч патронів калібру 40 мм;

30 розвідувальних безпілотників VECTOR і 10 надводних дронів;

200 мобільних глушилок для БПЛА;

броньована ремонтно-евакуаційна машина, 10 захищених автомобілів і два пікапи;

чотири броньовані машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;

39 терміналів SatCom;

150 окулярів нічного бачення;

93 тисячі димових гранат, детонатори;

800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 HLR 338 і 150 CR;

250 кулеметів MG5.

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Як писав Главред, до пакета 2,3 млрд доларів увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США. При цьому Україна отримає ракети для систем Patriot і NASAMS за прискореним графіком.

Відомо, що США ставлять на "стоп" усі інші контракти щодо оборонних замовлень, у пріоритеті — Україна. Президент Джо Байден заявив, що США зобов'язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема — батареї Patriot.

Однак Зеленський констатував, що західне обладнання надходить на фронт дуже повільно.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним (його, — Главред) виконанням у нас справді дуже, дуже, дуже довге очікування", — висловився президент.

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