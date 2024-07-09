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Дійсно потрібне озброєння: Німеччина передає Україні великий пакет допомоги

Ангеліна Підвисоцька
9 липня 2024, 00:55оновлено 9 липня, 01:40
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У новий пакет військової допомоги увійдуть безпілотники, система ППО, боєприпаси та ракети.
Дійсно потрібне озброєння: Німеччина передає Україні великий пакет допомоги
Україна отримає від Німеччини великий пакет допомоги / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, defense.gov

Німеччина оголосила про виділення нового пакета військової допомоги для України. У нього увійшли безпілотники, системи ППО, боєприпаси та ракети. Про це йдеться на сайті Федерального уряду Німеччини.

Озброєння постачатимуть із запасів Бундесверу та і завдяки промисловим поставкам.

До пакета допомоги увійшли:

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  • боєприпаси для бойового танка Leopard 1;
  • зенітно-ракетний комплекс Patriot із запчастинами і ракетами до нього;
  • два радари повітряного спостереження TRML-4D;
  • 9 тисяч патронів до GEPARD;
  • 55 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм і 58 тисяч патронів калібру 40 мм;
  • 30 розвідувальних безпілотників VECTOR і 10 надводних дронів;
  • 200 мобільних глушилок для БПЛА;
  • броньована ремонтно-евакуаційна машина, 10 захищених автомобілів і два пікапи;
  • чотири броньовані машини розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 39 терміналів SatCom;
  • 150 окулярів нічного бачення;
  • 93 тисячі димових гранат, детонатори;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556, 10 HLR 338 і 150 CR;
  • 250 кулеметів MG5.

Військова допомога Україні - останні новини по темі

Як писав Главред, до пакета 2,3 млрд доларів увійдуть ракети для протиповітряної оборони, протитанкова зброя та інші критичні боєприпаси із запасів США. При цьому Україна отримає ракети для систем Patriot і NASAMS за прискореним графіком.

Відомо, що США ставлять на "стоп" усі інші контракти щодо оборонних замовлень, у пріоритеті — Україна. Президент Джо Байден заявив, що США зобов'язалися постачати Україні додаткові системи ППО, зокрема — батареї Patriot.

Однак Зеленський констатував, що західне обладнання надходить на фронт дуже повільно.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним (його, — Главред) виконанням у нас справді дуже, дуже, дуже довге очікування", — висловився президент.

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