Це зменшить втрати серед ЗСУ: волонтер оцінила стратегічне рішення Зеленського

Волонтер вказує на те, що роботизація української армії дозволить значно знизити втрати серед особового складу ЗСУ.

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Волонтер оцінила стратегічне рішення Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН

Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем. Однак, не зважаючи на те, що це рішення прийняте із запізнення, чимало фахівців ставляться до нього із надією. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла директорка Центру підтримки аеророзвідки, керівниця волонтерського проєкту Victory Drones благодійного фонду Dignitas Марія Берлінська.

За її словами, рішення про створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ це те, що вже давно було актуально і відповідає вимогам часу.

"На сили безпілотних систем зараз є великі надії спільноти, яка займається безпілотними роботизованими системами. Але будь-яку ідею можна поховати в бюрократії, безініціативності чиновників, тому дуже важливо, щоб ця не перетворилася на мертвонароджену історію", - вказує Берлінська. відео дня

За її словами, важливо, щоб цим займалися адекватні люди, для яких це означає не тільки відповідний рівень розуміння управління процесами, у яких є бачення розвитку цього напряму і розуміння того, що за цим майбутнє.

"Що більше ми будемо роботизувати нашу армію, то менше в нас буде втрат. Зараз я бачу позитив у тому, що цим напрямком займатиметься Вадим Сухаревський, бойовий командир, офіцер, який має високий авторитет в армії. Кілька днів тому ми поговорили з ним, і я бачу, що в нього є здорове розуміння того, як налаштовувати систему", - наголошує волонтерка.

Вона підкреслює, що це позитивний крок, і зараз усім потрібно ще активніше та інтенсивніше працювати, щоб оперативно налаштувати цю систему так, щоб уже протягом кількох найближчих місяців це виявилося ефективним на полі бою.

Хто така Марія Берлінська Марія Берлінська (нар. 19 травня 1988, Кам'янець-Подільський, УРСР)— українська військова, громадська діячка, засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", що займається освітньою та матеріально-технічною допомогою здійснення українськими військовими аеророзвідки під час російсько-української війни. Ініціаторка та керівниця адвокаційного правозахисного проєкту Невидимий Батальйон, пише Вікіпедія. Засновниця та керівниця Victory Drones — найбільшого в Україні навчального проєкту для військовослужбовців.

Створення Сил безпілотних систем

Президент Володимир Зеленський вказав на необхідність створення в структурі Збройних сил України окремого роду військ - сил безпілотних систем. Про це йдеться в указі президента України від 6 лютого.

Військовий Збройних сил України та блогер Юрій Касьянов поділився своїми враженнями від недавнього указу президента Володимира Зеленського про створення Сил безпілотних систем.

Порівнюючи період початку повномасштабного вторгнення у 2022 році з нинішньою ситуацією, можна відзначити певний прогрес у поліпшенні обстановки. Проте ініціативи, подібні до Армії дронів, все ж не є достатніми для перемоги над Росією.

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