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Десятки окупантів знищені та поранені: під Бахмутом прикордонники виграли два жорстокі бої

2 січня 2023, 20:52
Українські прикордонники разом з підрозділом Сил спеціальних операцій знищили два спостережні пункти російських військових.
ДПСУ, прикордонники
Прикордонники виграли два бої під Бахмутом / Facebook/DPSUkraine

Військовослужбовці Державної прикордонної служби України в понеділок прийняли у Бахмута Донецької області та в самому місті два бої.

Обидві битви українські захисники виграли, повідомляється в Telegram ДПСУ.

"Один тривав більше чотирьох годин з 12:30 до 16:50 в районі населеного пункту Підгородне. Група російських окупантів у кількості до 30 осіб спробувала штурмувати український опорний пункт. Безуспішно. Попередньо знищено 7 та поранено 9 окупантів. У наших без втрат", - йдеться в повідомленні.

На іншій ділянці, в районі бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом Сил спеціальних операцій в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових.

"Втрати окупантів 5 "200", 3 "300" підтвердила аеророзвідка Сил спеціальних операцій", — йдеться в повідомленні.

Десятки окупантів знищені та поранені: під Бахмутом прикордонники виграли два жорстокі бої

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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ДПСУ Бахмут війна Росії та України
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