Десятки "двохсотих", два склади і рідкісна техніка: авіація ЗСУ знатно "прорідила" армію окупантів

Авіація ЗСУ знатно "прорідила" армію окупантів / скріншот

Авіація ЗСУ завдала три удари по двох опорних пунктах противника в Солдатському та Олександрівці.

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", також було завдано удару по району зосередження живої сили, озброєння і техніки у Високопіллі.

"Ракето-артилерійськими підрозділами в рамках реалізації вогневих завдань підтверджені втрати ворога в кількості 35 росіян. Також знищена гаубиця "Мста-Б", самохідна артилерійська гармата "Нона", дев'ять одиниць броньованої та автомобільної техніки", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни за минулу добу також не дорахувалися двох складів боєприпасів в Дудчанах і Давидовому Броді і одного польового пункту боєпостачания в Воскресенському.

Нагадаємо, українські військові регулярно знищують склади російських загарбників, де б окупанти не намагалися їх заховати. Так, один зі складів був знищений 24 серпня, а напередодні цього, 23 серпня, воїнам ЗСУ вдалося знищити ще один склад боєприпасів ворога - у Нововоскресенському на Херсонщині.

Ще перед цим, 22 серпня, захисники України знищили склад з російськими боєприпасами в Каховці. Тоді ж українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння і техніки ворога в Бериславському районі і системам ППО в Новій Каховці.

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