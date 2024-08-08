Нардеп розповів, коли бійці 'Українського легіону' приєднаються до ЗСУ

Сотні військових з "Українського легіону" можуть приєднатися до ЗСУ вже у вересні цього року.

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Бійці Українського легіону / колаж: Главред, фото: ur.gov.ua, Вікіпедія

Вже у вересні цього року сотні бійців "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ і допомогти їм захищати Україну від збройної агресії Росії. Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

"Наступні етапи й кількість людей буде залежати від відкриття нових тренувальних баз, від готовності польської сторони прийняти і навчити цих військовослужбовців", — зазначив нардеп.

Також посадовець заявив, що у Польщі, де базується легіон, понад дві тисячі людей подали заявку на участь в "Українському легіоні".

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Що таке Український легіон у Польщі Нагадаємо, нещодавно Україна та Польща підписали угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає, що на території Польщі буде сформовано Український легіон із українців, які проживають у країнах Євросоюзу. 11 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що охочих вступити до Українського легіону вже кілька тисяч осіб.

Перший випуск ветеранів-морпіхів, які вже тренуються, можливий на початку осені.

"Український легіон" та добровольці - останні новини

Нагадаємо, у Польщі створили "Український легіон", в який набирають громадян із інших країн, котрі виявили бажання воювати за Україну. Рішення ухвалено на державному рівні України та Польщі.

Раніше також стало відомо, що Польща не шукатиме самостійно добровольців для участі в "Українському легіоні", набір відбуватиметься на рівні консульств.

Також стало відомо, що Польща і країни Балтії можуть ввести свої війська в Україну в разі серйозного прориву російських окупаційних сил на фронті.

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