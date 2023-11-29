Ворог застосовує поранених як 'живий щит': офіцер ЗСУ розкрив втрати росіян

Окупанти зазнають катастрофічних втрат внаслідок ведення штурмових дій по всій лінії фронту. В ЗСУ повідомили, що смертність серед росіян складає 95%.

https://glavred.net/ukraine/vrag-primenyaet-ranenyh-kak-zhivoy-shchit-oficer-vsu-raskryl-poteri-rossiyan-10520695.html Посилання скопійоване

Офіцер ЗСУ розкрив втрати росіян / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", майор національної гвардії Денис Нагорний повідомив, що Сили оборони активно відбивають атаки ворога. Противник, відступаючи, використовує власних поранених як "живий щит" і поповнює свої ряди засудженими та мобілізованими.Про це він розповів в ефірі Еспресо.

"Росіяни продовжують вести активні штурмові дії на позиціях Сил оборони. Зокрема застосовують підрозділи мобілізованих, "ахматівців", "Шторм-Z". Намагаються закріпитися на наших позиціях, ми активно відбиваємо ці штурми", - доповів військовий.

Офіцер додає, що противник зазнає втрат до 95%, використовуючи власних поранених як "живий щит" під час відступу. У той же час відбувається інтенсивне поповнення рядів противника, зокрема особами, які були раніше засудженими та свіжомобілізованими.

відео дня

За його словами, в Росії розпочалася активна мобілізація, і ворог формує свої військові сили для продовження штурмів.

"60% таких підрозділів - це не підготовлені люди, без базової підготовки, так зване гарматне м’ясо та 40% росіян безпосередньо готують до штурмових дій", - наголосив начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж".

Ситуація на Бахмутському напрямку

Прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков повідомив, що противники в районі Бахмуту використовують свої підрозділи як приманку.

У доповіді Інституту вивчення війни наголошується, що завдяки ефективній системі радіоелектронної боротьби та аеророзвідці українські війська успішно провели наступ в районі Бахмуту у вересні 2023 року.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Сирський, відвідав позиції сил оборони України в районах Куп'янська (Харківська область) та Бахмута (Донецька область), де були ухвалені рішення щодо посилення оборони та мобілізації резервів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.