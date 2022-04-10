Військові аналітики США розкрили несподіваний напрямок нового удару РФ

Сотні військових машин армії Росії рухаються через смт Великий Бурлук у напрямку Ізюму.
Російські окупанти можуть почати атаку на Дніпро через захоплений Ізюм Харківської області.
Як пише The New York Times з посиланням на американських військових аналітиків, нова атака може бути стратегічною метою в контексті боротьби за Донбас.
Видання зазначає, що нещодавно були зроблені знімки з сотнями військових машин армії Росії, які рухаються через смт Великий Бурлук у напрямку Ізюма.
Підкреслюється, що бойові дії навколо Ізюма активізувалися відразу після того, як Москва оголосила про свій намір зосередитися на наступі на сході України, виводячи з півночі десятки тисяч військовослужбовців після того, як зіткнулася з більш жорстким, ніж очікувалося, опором українців.
"Ми вже багато днів говоримо про те, як важливий для них Ізюм", - заявив у п'ятницю високопоставлений представник Пентагону.
Окупантам потрібен Ізюм, щоб утримувати свої передові лінії фронту і дозволити їм просунутися до Дніпра та інших стратегічно важливих міст Донбасу.
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