Навіть медуз немає: з'явилися кричущі кадри безлюдних пляжів Кирилівки

Кирилівка / скріншот з відео

У Запорізькій області курортна Кирилівка "вимерла". Як відомо, Кирилівка тимчасово перебуває під окупацією військ РФ.

На відео, опублікованому групою "Улюблена Кирилівка", видно, що на пляжах одного з найпопулярніших курортів на Азовському морі немає людей, там навіть медуз немає.

Зазвичай в липні в Кирилівці щосили працювали пляжі і бази відпочинку, на пляжах було безліч туристів і відпочиваючих.

"Завдяки російським "асвабадителям" в Кирилівці зараз немає ні медуз, ні напливу туристів", - пишуть місцеві.

Ситуація в Херсонській області

В оперативному командуванні Південь заявляли, що ЗСУ в ході контрнаступальних дій в Херсонській області стикаються з певними труднощами. Навколо української військової операції багато емоцій, а сам контрнаступ ускладнюється відкритою степовою місцевістю. Для досягнення успіху слід далеко відігнати російські окупаційні війська.

За даними Американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують успішно контрнаступати на Херсонщині. Українські війська, ймовірно, звільнили Зелений Гай і Барвінок за 25 км від самого захопленого росіянами Херсона. Втім, ні Київ, ні Москва такі дані на офіційному рівні не підтверджують.

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