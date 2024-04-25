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Травень стане для України дуже "гарячим": експерт дав серйозний прогноз

Юлія Закрепа
25 квітня 2024, 04:30
Спираючись на дані української розвідки, російська армія сьогодні спроможна влаштувати масований ракетний удар.
Травень стане для України дуже 'гарячим': експерт дав серйозний прогноз
У травні загостриться ситуація на фронті/ колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, УНІАН, скріншот: deepstate

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що сьогодні керівники Кремля лякають атаками по Україні, зокрема збільшенням інтенсивності ударів, ударами по логістичним центрам та базам зберігання зброї.

"Я скажу, що тут більше політики, ніж військового. Вони дуже бояться. Вони розуміють, що чим більше зброї прийде, тим гірше у них буде ситуація на лінії фронту. Зараз вони поки що володіють ініціативою. А через місяць ця ініціатива може прийти до нас. Якщо ми знімемо ліміти із нашої артилерії, якщо у нас з'являться ще хоч одна ескадрилья F-16, то ми можемо почати ганяти їх в повітрі. Тому Шойгу і робить такі заяви: розповідає, скільки ми втрат понесли, що вони нам зараз влаштують масовані ракетні обстріли", - каже Олег Жданов в інтерв'ю для ТСН.

Втім, за словами військового експерта, спираючись на дані української розвідки, російська армія сьогодні спроможна влаштувати масований ракетний удар не більше кількох разів.

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"Ракет не вдосталь. Ракет на декілька масованих ударів, не більше. А виробництво, про яке ми говорили - 100 ракет на місяць різного типу. Сьогодні вже є відомості, що обсяги виробництва падають. Важко сказати, скільки, тому що все залежить від чергової партії постачання. Привезли там партію чипів контрабандою, зробили такий елемент до ракети, привезли там ще щось, зробили такий елемент. Скільки вони зберуть на кінець місяця, сказати на сьогоднішній день неможливо - 10, 20 чи 40. Чи зовсім не зберуть, будуть очікувати, поки приїдуть комплектувальні. Вони зараз працюють саме в такому режимі", - розповів Олег Жданов.

На думку військового експерта, Росія буде продовжувати лякати ударами по Україні та спробує влаштувати "похід ва-банк" на фронті.

"Не дарма Кирило Буданов каже, що середина травня може стати для нас дуже гарячою. Тому що до цього основна маса озброєння ще не почне заходити в Україну. Ми не зможемо розгорнутися в повну силу, а вони за два тижні можуть перегрупувати війська і зібрати на одному напрямку якесь ударне угруповання і спробувати прорвати наш фронт", - каже Олег Жданов.

Вірогідність російських ракетних ударів, за його словами, в середині травня також виросте.

"Щойно почне заходити в великих обсягах зброя, вірогідність ударів буде рости. Вони будуть намагатися бити по логістиці і складах. Принаймні з точки зору військової, якщо вони знають, де у нас основні перевалкові бази, вони будуть намагатися бити туди. Можливо, вони повернуться до того, що було на початку вторгнення, у перші місяці. Пам'ятаєте, вони завдавали ударів по залізничній інфраструктурі. Можливий такий варіант, я не виключаю. Обсяги будуть великі, перевезення буде здійснюватися за допомогою залізниці зокрема", - вважає Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що росіяни атакують позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку та стягують важку бронетехніку. Погода сприяє для того, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. Військовослужбовець повідомив, що окупанти намагаються просуватись вперед і у них є деякі успіхи.

ЗСУ вибили окупантів з позицій поблизу Часового Яру. Українські війська відновили контроль над раніше втраченими позиціями на схід від Часового Яру. Згідно з геолокаційними даними Сили оборони України здійснили просування на схід він Іванівського Донецької області.

У ЗСУ назвали "найгарячіші" напрямки. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ в районі міста Часів Яр. Тривають важкі бої за Іванівське та на околицях населеного пункту Богданівка. За останні дні ситуація на фронті в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" загострилась.

У ЗСУ розповіли, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня. Лінія фронту відносно стабільна, підрозділи ЗСУ не мають жодної ділянки, де окупантам вдалося просунутися, зазначив Олексій Тарасенко. Ворог здійснює атаки піхотними групами, іноді використовуючи бронетехніку - кілька БМП та два-три танки.

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війна в Україні ЗСУ Олег Жданов
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