КНДР 'прикрутить краник': союзник Путіна може лишити РФ без боєприпасів - Маломуж

Пхеньян передав Москві мільйони одиниць боєприпасів, однак уже замислюються про припинення таких постачань.

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КНДР, ймовірно, ставитиме більший акцент на власній безпеці / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео SPRAVDI, Главред

Коротко про основне:

ВПК РФ не справляється з виготовленням боєприпасів

КНДР може призупинити постачання для РФ задля власної безпеки

Росія майже вичерпала запаси старих боєприпасів, а її військово-промисловий комплекс не встигає виготовляти нові в потрібних обсягах. Через це на різних напрямках фронту до половини боєприпасів, які використовує російська армія, виготовлені в Північній Кореї.

Про це сьогодні, 27 жовтня, сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі FREEДОМ.

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"По всьому фронту вони є, може, на Харківському напрямку — більше… Але вони, звісно, мають низьку якість. Приблизно 35-40% або не долітають, або не вибухають, або не влучають у ціль — це певний плюс. Але їх багато. Ось у чому проблема… Я думаю, що Росія намагатиметься ще більше посилити постачання, бо їхній ВПК не справляється", — каже генерал.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Однак важливим моментом є те, що КНДР може призупинити постачання, оскільки ситуація у сфері безпеки для Пхеньяна змінюється.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

"Південна Корея вже підняла боєздатність і, відповідно, підняли дуже потужно формати протистояння США з Японією, і тому Північній Кореї теж потрібно готуватися до інших сценаріїв. Вже захищати свою країну чи нападати, як вони вважають. Тому там уже замислюються про припинення таких постачань та великих контингентів. Тільки певні контингенти військових, які вони намагаються обкатати в Україні на конкретних бойових напрямках", — вважає Микола Маломуж.

КНДР у війні проти України - що відомо

Як зазначав Главред, у КНДР зробили цинічну заяву про розгортання військ у РФ. У МЗС вперше прокоментували відправку військ до РФ і залучення у війні проти України.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, коли війська з'являться на фронті та зазначив, що тепер "Україна мусить воювати проти КНДР", не лише проти армії Путіна.

За даними NYT, КНДР перекидає елітні війська на Курщину. За інформацією видання, перші підрозділи з КНДР прибули до Росії 23 жовтня і з того часу північнокорейських військових продовжують перекидати.

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