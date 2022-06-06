Данілов заявив, що не вважає трагедією "тимчасову втрату територій" України

Олексій Данілов / УНІАН, ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що тимчасова втрата територій у ході відступу Збройних сил України не є трагедією.

Як розповів Данілов в інтерв'ю Financial Times, на сьогодні у противника в Сєвєродонецьку та Лисичанську є перевага в артилерії.

"На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти тим же, за умови, що зброя, яка нам так потрібна, в даний момент відсутня", - підкреслив Данілов.

Він зазначив, що українські сили можуть вдатися відступу з Сєвєродонецька та інших міст на Донбасі, поки перегрупуються.

"Тимчасова втрата територій - це якраз не трагедія. Трагедією була б відсутність нації", - додав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що західна зброя обов'язково прибуде, і українська сторона збирається повернути свої території.

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Війна в Україні

Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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