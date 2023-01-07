Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" Путіна і обізвав главу Кремля

Олексій Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" Володимира Путіна словами Гоголя.

Олексій Данілов, Володимир Путін / УНІАН , kremlin.ru

Секретар Ради національно безпеки України Олексій Данілов висміяв "різдвяне перемир'я" президента Росії Володимира Путіна.

У Facebook Данілов прирівняв Путіна до біса, який був описаний в повісті "Ніч перед Різдвом".

Як зазначив Данілов кремлівський "чорт-Ібліс" занурив світ у суцільну темряву "захотів помститися Ковалю, неслабо вигріб від Вакули", а потім запропонував оголосити перемир'я.

"Переляканий чорт кидався на всі боки, передчуваючи свою смерть, вузенька мордочка, яка безперестанку крутилася по сторонах і нюхала все, що тільки траплялося, закінчувалася, як і у наших свиней, кругленьким п'ятачком; ніжки були такі тоненькі... А зате ззаду... у нього бовтався хвіст, такий гострий і довгий, як нинішні мундирні фалди; хіба тільки по цапиній бороді під мордою, по невеликих ріжків, які стирчали на голові... можна було здогадатися, що це... просто чорт, якому останню ніч залишилося бродити по білому світу і подужувати на гріхи добрих людей, - пише Данілов.

Данілов зазначив, що Путін побіжить швидко до свого барлога.

"Завтра ж, як тільки вдарять перші дзвони до утрені, побіжить він, не озираючись, підібгавши хвіст, до свого барлога", - написав Данілов.

Заява Путіна про"перемир'я"

Глава Кремля Володимир Путін 5 січня доручив міністру оборони окупантів РФ Сергію Шойгу, мовляв, забезпечити "режим припинення вогню", мовляв,"по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Тимчасовий нібито "перемир'я" мало тривати з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що агресор Росія збирається використовувати Різдво для прикриття своїх окупаційних планів. Зокрема, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі і підійти ближче до їхніх позицій.

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін заявляв, що російські окупанти не виконуватимуть наказ Путіна про "перемир'я".

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