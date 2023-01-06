"HIMARS на ваші голови": Арестович відповів на провокацію окупантів щодо "перемир'я"

ЗСУ продовжуватимуть вибивати окупантів з України, підкреслив Олексій Арестович.

Олексій Арестович оцінив ймовірність перемир'я / Pixabay, скріншот

Провокаційну пропозицію кремлівської верхівки про так зване "різдвяне припинення вогню" прокоментував радник Офісу президента України Олексій Арестович. До слова, окупанти РФ не дотримуються своєї ж пропозиції, нещадно обстрілюючи мирні міста України 6 січня.

"Якщо говорити розумною дипломатичною мовою, то у нас абсолютно прозорі наміри. Коли ми запропонували, коли наш президент запропонував, вони не відреагували. Так, Пєсков відмовився, тому що тоді ініціатива була за українською стороною, і вони, звичайно, не могли на це піти. Тепер ініціатива за ними", — сказав він в інтерв'ю Марку Фейгіну на YouTube.

Представник ОП підкреслив, що ЗСУ будуть вибивати окупантів до того моменту, поки остання нога останнього окупанта не забереться з нашої території.

"Ось тоді ми готові до переговорів. Така наша умова. Тому ніякого перемир'я до цього не буде, а будуть тільки HIMARS на ваші голови", — додав Арестович.

Нагадаємо, що 5 січня президент країни-агресора Володимир Путін зажадав від міністра оборони РФ Сергія Шойгу ввести режим припинення вогню. Як повідомляється на сайті Кремля, Путін доручив ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в зоні СВО".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ворог лише прикривається християнськими святами. Він підкреслив, що держава-агресор має негайно покинути територію України.

Президент США Джо Байден також не повірив у те, що Путін має намір "припинити вогонь". Він зазначив, що диктатор просто намагається знайти кисень.

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