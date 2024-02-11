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Данілов зробив невтішний прогноз про ситуацію на фронті: що відомо

Юрій Берендій
11 лютого 2024, 17:05
Данілов відзначив, що прийняття західними союзниками пакетів допомоги Україні позитивно впливає на ситуацію на фронті.
Данілов зробив невтішний прогноз про ситуацію на фронті: що відомо
Данілов заявив про складну ситуацію на фронті та звернувся до західних союзників / Колаж Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, УНІАН

Україні необхідно отримати більше зброї для відбиття російської агресії. Якщо країни Заходу не збільшать обсяги поставок зброї в Україну, ситуація на фронті стане більш складною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю португальському агентству Lusa.

"Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що на передовій легко, то це люди, які не розуміють війни", - сказав Данілов, зазначивши, що "Росія отримує допомогу від Північної Кореї та Ірану, і це призвело до деяких змін у ситуації".

Секретар Ради національної безпеки і оборони попередив, що за такого сценарію, якщо західний світ не збільшить поставки зброї та боєприпасів, "ситуація дуже ускладниться", а на запитання про нагальні потреби української армії відповів: "Нам потрібна зброя, зброя, зброя".

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Олексій Данілов вважає, що це складне питання, оскільки Україна отримує підтримку від своїх союзників, як це нещодавно сталося з пакетом у 50 мільярдів євро, схваленим Європейським Союзом. Також очікується схвалення ще 60 мільярдів доларів (56,6 мільярда євро) в Конгресі США, проте ці кошти поки що заблоковані радикальним республіканським крилом у Палаті представників.

"Це питання часу і кількості", - каже він, попереджаючи, що "будь-яке очікування, очевидно, впливає на ситуацію" після майже двох років війни, в той час, коли Росія, схоже, перехопила ініціативу на східному фронті України, хоча і без помітних успіхів, і обстрілює українські міста.

"Якщо ви запитаєте нас: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати нашу країну. У нас немає іншого вибору, іншого варіанту. І ми дуже сподіваємося, що наші партнери зрозуміють, що під загрозою наша незалежність, а також імідж, авторитет і єдність всього Заходу", - сказав він.

Говорячи про європейську допомогу, Олексій Данілов визнав, що "будь-яка підтримка покращує ситуацію на фронті, в країні, і збільшує здатність продовжувати" опір проти російської агресії. Крім того, він висловив впевненість в тому, що в США приймуть позитивне рішення про допомгу Україні.

"Я більш ніж упевнений, що підтримка Сполучених Штатів буде проголосована найближчим часом. Сполучені Штати дійсно життєво важливі для нас. І після нашої перемоги ми будемо вдячні всім, всім, хто допомагає нам її досягти", - сказав Данілов.

Майже через два роки після російського вторгнення в Україну секретар РНБО закликав союзників "не показувати страх" перед Росією, попередивши, що якщо вони це зроблять, то "війна буде програна".

Данілов також висловив занепокоєння станом духу українських Збройних сил і населення, визнаючи, що "дуже важко боротися з агресором протягом двох років", але Україна "не має права на поразку".

"Якщо я скажу, що всі дуже вмотивовані, то це буде неправда. У кожного свій стан, своя моральна ситуація і своя мотивація. Але якщо говорити загалом, то в майбутньому у всіх буде позитивне розуміння ситуації", - сказав він.

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війна в Україні Олексій Данілов
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