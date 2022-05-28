"Ми не візьмемо їх до складу України": Данілов висловився про часті "хлопки" в Бєлгороді і Курську

Данилов висловився про часті "хлопки" в Бєлгороді і Курську / скріншот

Обстріли прикордонних з Україною областей РФ, в яких звинувачують ЗСУ, справа рук самих росіян.

Секретар РНБО Олексій Данілов В інтерв'ю "24 каналу" зазначив, що жителі Курської та Бєлгородської областей могли піти на такий крок через невдоволення життя в РФ.

"Може, той, хто бореться за "Курську народну республіку" або "Бєлгородську Народну Республіку"? Може, це самі росіяни, незадоволені рівнем життя? Час покаже. Якщо це будуть референдуми, то ми не візьмемо їх до складу України", - пожартував Данілов.

читайте такожВибухи прогриміли в Курську і Воронежі, під Білгородом палає склад боєприпасівРаніше повідомлялося, що на території Курської області сталося обвалення залізничного моста. Як розповів губернатор межує з Україною російського регіону Роман Старовойт, обвалення конструкцій залізничного моста на 67-му кілометрі залізничного сполучення Суджа-Сосновий Бір сталося об 11:20 за місцевим часом.

Нагадаємо, у прикордонному з Україною російському Бєлгороді освітні установи міста виявилися заміновані: на місце виїжджали спецслужби, щоб перевірити будівлі.

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