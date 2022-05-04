У Росії можуть виникнути Білгородська, Курська, Брянська народні республіки - Данилов

Олексій Данилов / Колаж Reuters УНІАН

Варіант з перенесенням війни на територію країни-агресора, Російської Федерації, безумовно існує, але для нього повинні збігтися безліч факторів. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю проекту "Антиподи" Сергія Іванова на каналі "Ісландія".

"Це буде залежати від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що воєнторг є в будь-якому місті. Наскільки я розумію, він вже з'явився в Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки", - говорить Данилов.

Разом з тим, секретар РНБО запевнив, що українська армія ні в кого не питатиме порад і рекомендацій з приводу того, як правильно захищати Україну.

"Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми будемо її захищати так, як вважатимемо за потрібне. І нікого питати не будемо, і його, в тому числі", ‒ сказав Данилов.

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Нагадаємо, раніше Олексій Данилов говорив, що Росія не зупиниться тільки на Україні. За словами секретаря РНБО, іншим країнам вже потрібно готуватися до майбутнього нападу - в першу чергу Казахстану і Молдови.

"Зараз світ почав такий рух з багатьма процесами. Я впевнений, що в Україні ця війна не зупиниться. Буде ще багато інших речей. Лавров днями сказав, що казахи і молдавани – це брати. Готуйтеся, брати казахи і брати молдавани", – заявив секретар РНБО.

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