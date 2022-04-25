Зірвало башту потужним вибухом: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажем

Окупантів наздогнала карма через те, що вони "їхали по засіяному".
Бійці Збройних сил України знищили варжу броньовану машину піхоти разом з екіпажем.
Про це розповіли воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в Facebook.
Захисники України потролили окупантів, що їх наздогнала карма через те, що вони "їхали по засіяному".
Відзначається, що російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до грунтової дороги. Однак її відразу побачили штурмовики бригади.
"Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно по слідах від гусеничних траків. Втім, маневри тривали недовго - за кілька секунд їм поклав вкрай влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу. У БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало і кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув", - зазначають у бригаді.
Додамо, що опубліковано відео з кадрами палаючої БМП російських окупантів.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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