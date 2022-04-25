Зірвало башту потужним вибухом: ЗСУ знищили ворожу БМП разом з екіпажем

Знищено ще одну БМП РФ / генштаб ЗСУ

Бійці Збройних сил України знищили варжу броньовану машину піхоти разом з екіпажем.

Про це розповіли воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади в Facebook.

Захисники України потролили окупантів, що їх наздогнала карма через те, що вони "їхали по засіяному".

Відзначається, що російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до грунтової дороги. Однак її відразу побачили штурмовики бригади.

"Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно по слідах від гусеничних траків. Втім, маневри тривали недовго - за кілька секунд їм поклав вкрай влучний постріл з протитанкового ракетного комплексу. У БМП здетонував боєкомплект, від вибуху башту з гарматою відірвало і кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув", - зазначають у бригаді.

Додамо, що опубліковано відео з кадрами палаючої БМП російських окупантів.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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