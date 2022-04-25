Колона танків, шість Гіацинтів і два Гради: бригада Дашкевича знищила багато ворожої техніки

Бригада Дашкевича знищила багато ворожої техніки/ Скрін з відео

Українські воїни з бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищили велику кількість військової техніки противника.

Бійці захищають українські землі на Донецькому напрямку. Про їхні успіхи повідомили у Міноборони України 25 квітня, оприлюднивши відповідне відео, на якому показана робота воїнів бригади.

"Батарея 2С5 "Гіацинт-С" в кількості 6 САУ, 2 установки РСЗВ БМ-21 "Град", Колона танків… Втрати, які завдав рашистам артдивізіон бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича", – зазначають в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили у Херсонській області три російських позашляховики "Тигр" та одну бойову машину піхоти. Також ліквідували російських окупантів, які рухалися цією технікою.

Нагадаємо, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, за результатами війни окупанти підуть з території України. Київ отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Він зазначає, що Україна переможе Росію військовим шляхом або дипломатичним, завдяки переговорам.

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