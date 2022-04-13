Дістануть до Калуги та Липецька: США планують озброїти Україну потужними ракетами

ATACMS на шасі M270

Для захисту України від варварських бомбардувань РФ США можуть передати Києву ракети, здатні наносити удар на дистанції до 500 км., які повинні атакувати російські аеродроми.

Як уточнила заступник міністра оборони США Кетлін Хікс, на сьогодні Вашингтон активно розглядає це питання, повідомляє Голос Америки.

При цьому підкреслюється, що США розглядають різні типи засобів, здатні "діставати" до аеродромів на території Росії.

Карта військових аеродромів РФ і Білорусі / Радіо Свобода

Як припустило видання Defense Express, українській армії можуть запропонувати кілька типів американських ракетних комплексів:

ATACMS

PrSM

Naval Strike Missile

Ракетний комплекс ATACMS. Його називають аналогом Точки-У. він має на озброєнні балістичні ракети і є найбільш вірогідним до передачі комплексом.

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Комплекс може поставлятися в двох варіантах - на гусеничному шасі М270 з двома ракетами або ж на колісному шасі HIMARS з однією ракетою.

Основна мета - удари по аеродромах, штабах та інших важливих об'єктах.

Ракетний комплекс ATACMS може наносити удари на дистанції близько 300 км (Точка-У — 120 км).

Маса бойової частини ракети становить 230 кг.

Точність ураження становить 10-20 метрів відхилення від мети.

PrSM - ракетний комплекс з дальністю ураження в 500 км. має ту ж пускову установку, що і ATACMS. Однак вона стала точніше і далекобійніше.

/ Скріншот

Пускова установка незважаючи на свої малі розміри поміщає тепер відразу 4 ракети.

Імовірність поставок в Україну - низька. Основна причина неможливості поставок - дата поставок в армію США. Перші ракети Lockheed Martin буде передавати в 2023 році.

Naval Strike Missile - протикорабельні ракети з дальністю до 185 км. Існує також сухопутна версія з такими ж характеристиками.

Naval Strike Missile

Бойова частина ракети - 125 кг.

Оснащується крилатими ракетами з технологіями малопомітності.

Має тепловізійну головку самонаведення разом із супутниковою навігацією та системою Tercom (перевіряє курс за візуальними наземними орієнтирами).

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Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові розширити різновид озброєнь, яке нададуть Україні для захисту від Росії в рамках нового пакету військової допомоги. Так, в список готуються додати ще броньовані позашляховики Humvee і дрони.

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