Цифра вражає: ЗСУ повідомили, скільки літаків РФ збили за жовтень біля Авдіївки

Сили оборони Таврійського напрямку за жовтень знищили 6 літаків СУ-25. Водночас, за минулу добу ворог втратив майже 50 одиниць війскової техніки.

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ЗСУ повідомили скільки літаків РФ збили за жовтень / Колаж Главред, фото: 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців, Генштаб ЗСУ

За минулу добу на Авдіївському напрямку Сили оборони України збили черговий ворожий літак СУ-25. Таким чином, за жовтень ЗСУ на Таврійському напрямку збили сумарно 6 літаків такого типу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Щодо фронтової авіації - штурмовиків Су-25. Я знаю, що вони у безпеці не почуваються. З 10 жовтня вже шість Су-25 впало і згоріло", - сказав речник.

Він також вказав, що Су-35 та Су-34 залишаються менш уразливими, оскільки вони мають можливість здійснювати бомбардування з відстані.

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"Вони у відносній безпеці, тому, що наше ППО їх не може дістати", - сказав речник.

Крім того, ворог, на жаль, має досить потужну логістику, додав він.

"Ми виводимо з ладу тільки на короткий час його техніку. Наша розвідка і партизани або люди, які нам співчувають, все це фіксують і ми по максимуму нищимо техніку ворога. На деяких ділянках ворог відчуває дефіцит боєприпасів. Він намагається компенсувати це ударами авіації", пояснив Штупун.

Крім того, він зазначив, що українські захисники відбили понад 10 атак ворожих сил у зонах Авдіївки, Новокалинового, Опитного та Первомайського.

"20 штурмів у районах Мар’їнки й Новомихайлівки також завершилися для окупантів втратами, противник відійшов. На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку загарбників південніше Вугледара, а на Запорізькому — ворог 5 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного", - повідомив Штупун.

Речник також повідомив, що за останню добу Сили оборони Україн знищили майже півсотні одиниць військової техніки.

"Загальні втрати ворога в операційні зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становили 527 осіб. Три окупанти здалися в полон. Знищено 49 одиниць військової техніки, зокрема 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 4 артсистеми та 23 БПЛА різного типу. Окрім цього, злетіли в повітря 4 склади з боєприпасами ворога", — розповів Олександр Штупун.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російські війська готуються до перегрупування в районі Авдіївки, очікується, що найближчими днями вони здійснять нові атаки. Ситуація залишається напруженою, і ворог продовжує створювати тиск.

Як вказує генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж, російські війська зазнають серйозних втрат у битві під Авдіївкою. Вони неспроможні виконати свої заплановані завдання, але при цьому не відмовляються від штурму позицій Сил оборони. Ворожі сили направляють додаткові бригади та полки на напрямок Авдіївки.

Водночас, як повідомили в командуванні Таврійського напрямку, за кількістю втрат, битва при Авдіївці в Донецькій області є найсерйознішою поразкою для російських військ. Втрати противника оцінюються на майже 6,5 тисяч осіб, було повністю знищено 100 танків, а також майже 250 одиниць іншої бронетехніки.

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