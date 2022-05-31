"ЧВК-шники всі полягли": рашисти скаржаться на втрати і бояться воювати проти ЗСУ

В Україні знищили найманцем ПВК РФ / Inforos

Бійці Збройних сил України ліквідували групу найманців однієї з приватних військових компаній РФ. Після цього російські окупанти бояться воювати проти українських захисників.

Після того, як ЗСУ ліквідували елітну частину рашистів, "рядові" окупанти не хочуть йти в бій. Про це йдеться в перехопленні розмови окупанта, яку публікує Служба безпеки України.

При цьому один з окупантів розповідає про те, що більша частина загону найманців ПВК була знищена ЗСУ.

"Туди, де рубіж треба взяти, туди ЧВК-шників он скільки загнали ... а толку *** (нічого - нецензурно) немає від цих ЧВК-шників! Там вони, всі полягли, ці ЧВК-шники. Це, *** (нецензурно), спецназ, *** (нецензурно)! Підготовлений, *** (нецензурно) в рот! Вони всі полягли. Ну не все, там залишки якісь безпонтові залишилися. Я, *** (нецензурно) його знає, я більше взагалі виходів не бачу з цієї ситуації", - розповідає окупант дружині.

Раніше повідомлялося про те, що в Луганській області бійці Збройних сил України знищили найманців приватної військової компанії РФ Ліга (колишня Вагнера).

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Як розповіли в 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, підрозділ ворога було ліквідовано в районі Попасної.

Уточнюється, що група найманців понад 20 осіб була ліквідована артилеристами ЗСУ і "добита" піхотинцями в стрілецькому бою.

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