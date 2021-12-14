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У Росії відреагували на санкції проти ПВК "Вагнер"

14 грудня 2021, 19:39

Захарова підкреслила, що приватні військові компанії не підконтрольні офіційній владі Російської Федерації.

Марія Захарова
Марія Захарова / Захарова

У МЗС Росії заявили, що Москва залишає за собою право на відповідні санкції проти ЄС після введення рестрикцій щодо восьми осіб із ПВК Вагнер та чотирьох організацій, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Інтерфакс.

За її словами, ЄС продовжує нелегітимну з міжнародно-правової точки зору практику односторонніх обмежень.

Захарова підкреслила, що приватні військові компанії не підконтрольні офіційній владі Російської Федерації.

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"Незалежні держави, самостійно оцінюючи власні можливості у сфері безпеки, мають всі підстави для налагодження взаємодії із зовнішніми партнерами на свій розсуд. Виходить, що своїми незаконними обмеженнями Євросоюз ставить під сумнів суверенне право держав-членів ООН вибудовувати незалежну внутрішню і зовнішню політику", - додала вона.

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Такі дії ЄС, за словами Захарової, становлять пряме порушення основоположних норм міжнародного права.

Нагадаємо, Андрій Єрмак повідомив, що дав у ДБР свідчення у справі "вагнерівцев", яких затримали в Білорусі 29 липня 2020 року. Глава офісу президента додав, що не кликав "камери", і що вкрай важливо, щоб слідство встановило істину і розставило в цій справі всі крапки над "і".

Під час прес-марафону Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" дійсно була, але цю історію повністю спотворили, а йому "соромно" за українську розвідку. За словами президента, ця операція-особиста ініціатива колишнього начальника ГУР Міноборони Василя Бурби.

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