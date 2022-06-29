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"Дива відбуваються": Арестович розповів про вражаючу зміну в армії РФ

29 червня 2022, 23:01

На Ізюмському напрямку вже не надходять резерви з Росії, каже Арестович.

Арестович
Арестович / Колаж фото УНІАН

На Ізюмський напрямок до окупантів вже не надходять резерви з Росії або інших ділянок фронту.

Як розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним, загарбники періодично перекидають свої БТГ то на Попаснянське, то на Ізюмське напрямки в залежності від напрямку головних зусиль.

Це стомлює війська і свідчить про те, що на нинішньому етапі Росії туговато з резервами.

"На Ізюмському напрямку чудеса. Другу або третю добу відзначена цікава річ: вже не надходять резерви з Росії або з інших ділянок фронту. І Попаснянський, і Ізюмський напрямки перекидаються двома-трьома батальйонно-тактичними групами залежно від того, де напрямок головних зусиль у них, що вчора ввечері було вирішено. По-перше, це умучує війська. По-друге, вони вступають в бій непідготовленими, не маючи можливості увійти в курс справ", - розповів радник голови ОП.

За словами Арестовича, чотири ротації за 84 дні там відбулися.

"Це ціла історія, яка показує, що з резервами не взагалі, але на цьому етапі туговато. Є БТГ нещасні, які штурмують, штурмують Долину днів, невпевнено, 50 і Богородичне. Потім перекинулися і поштурмували від Попасної трохи в сторону, і потім знову - на Долину. Ось так бідні туди-сюди носяться. Чотири ротації за 84 дні там відбулися. Ротовані виходять з великими втратами", - поінформував Арестович.

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Нагадаємо, наприкінці червня радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що число вбитих бійців Збройних сил України під час війни наближається до 10 тисяч.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 червня втрати РФ у війні з Україною становлять 35,5 тис.осіб.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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