Час підльоту ракети 'Циркон' до Києва: експерти спростували фейк про '3 хвилини'

Аналітики зазначають, що точний час підльоту російськиї ракети "Циркон" до міст України вирахувати майже неможливо, адже потрібно врахувати низку факторів.

https://glavred.net/ukraine/vremya-podleta-rakety-cirkon-k-kievu-eksperty-oprovergli-feyk-o-3-minutah-10553264.html Посилання скопійоване

Експерти назвати точний час підльоту ракети "Циркон" до Києва / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Defense Express

Після недавньої спроби Росії атакувати Київ ракетою 3М22 "Циркон", у мережі швидко поширилися недостовірні твердження щодо часу, необхідного для досягнення цілей: 3 хвилини до столиці та 1 хвилина до Одеси. Однак ці "розрахунки" не мають під собою підстав. Про це повідомляє видання Defense Express.

Аналітики зазначають, що швидкість ракети "Циркон" становить 9000 км/год. Важливо відзначити, що це є результат переходу ракети на тимчасову короткочасну швидкість 7,5 махів, коли вона починає заходити на ціль для нанесення удару. Проте на основному маршруті її швидкість оцінюється в 5,5 Маха.

Згідно з розрахунками аналітиків видання, якщо окупанти виконують запуск ракети з "Об'єкту-100" під Севастополем, то ракета летітиме до Києва 7 хвилин, водночас, у випадку пуску ракети з мису Тарханкут з установки "Бастіон" — 6 хвилин.

відео дня

"Але ні. Тому що будь-яка ракета летить за певною траєкторією, спочатку вона піднімається на значну висоту, потім розганяється, потім починає знижуватися і в піку мчить до землі. Якщо навіть просто уявити, що об'єкт летить із постійною швидкістю по параболі, то вже зрозуміло, що відстань по прямій буде меншою за відстань реального польоту за параболою", — внесли ясність експерти.

У матеріалі Defense Express зазначається, що для визначення точного часу підльоту ракети необхідно мати точні дані про параметри ракети, її швидкість, висоту польоту, точну траєкторію загалом, враховуючи можливі маневри.

Тому точно прогнозувати час підльоту до будь-якого міста України практично неможливо.

"Але важливішим параметром є те, наскільки швидко запуск ракети буде зафіксовано, проведено ідентифікацію та через скільки буде оголошено попередження про загрозу. А це вже дійсно означає, що залишається дуже мало часу для того, щоб знайти безпечне місце", — додали в джерелі.

Що відомо про ракету "Циркон" / Інфографіка: Главред

Що таке ракета Циркон? Гіперзвукова крилата ракета Циркон - як заявляють в країні-агресорі РФ, це маневруюча протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів (фрегатів, авіаносців), а також наземних об'єктів. За даними росЗМІ, цій ракеті "аналогів немає", так як і швидкість, і висота, і дальність циркону не може зафіксувати жодна система про. Ракета Циркон-це нібито гіперзвукова ракета, яка, згідно із заявою кремлівського диктатора Володимира Путіна, має дальність польоту понад 1 тис.км і розвиває швидкість до 9 Маха (3 км/сек).

Висота польоту: 30-40 км. Дальність: від 450 км до 1 тис. км. Європейські відкриті джерела дають цифри 450-650, Російські – 1 тис. Довжина ракети: 8-9, 5 м. Вага бойової частини: 300-400 кг.

Удар по Києву 25 березня - що відомо про застосування ракети "Циркон"

25 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Зазначається, що вибухи прозвучали відразу після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Для цього удару Російська Федерація використала свою новітню ракету ЗМ22 "Циркон", уламки якої були виявлені на території міста.

Видання Kyiv Post з посиланням на джерела в Службі безпеки України підтвердили, що дві балістичні ракети були випущені з окупованого Росією Криму в напрямку Києва були спрямовані на будівлі СБУ.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред