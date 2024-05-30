Під час атаки на Крим могли бути уражені 7 суден РФ: деталі операції ГУР

Внаслідок удару, ймовірно, було пошкоджено або знищено чотири катери, два пороми і лоцманський катер.

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Під час атаки на Крим могли бути уражені 7 суден РФ/ колаж: Главред, фото: Telegram-канал ASTRA, скрін

У результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України, яка відбулася у ніч на четвер, 30 травня, у тимчасово окупованому Криму могло бути уражено до семи кораблів російських окупантів.

Про це пише російський Telegram-канал ASTRA. Ймовірно, було пошкоджено або знищено чотири катери, два пороми і лоцманський катер.

Зазначається, що крім лоцманського катера "Мрія", який, за даними ASTRA, потонув, у Криму під час нічної атаки пошкодження отримали пором "Конро Трейдер" і пором "Авангард". Як повідомили ASTRA джерела в екстрених службах окупованого Криму, "Авангард" через пошкодження сів на мілину.

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Також повідомляється, що на поромі "Конро Трейдер" був поранений один із членів екіпажу Роман Стась, йому зараз роблять операцію, а на "Авангарді" поранено четверо людей, у тому числі 19-річні практиканти Данило В. та Микита Ш.

"Крім цього, пошкодження отримали 4 транспортно-десантні катери КС 701, про знищення двох з яких вже повідомили у ГУР МО України. Як раніше повідомив "радник голови Криму", два пороми постраждали в Керчі від збитих уламків ракет", – додали в ASTRA.

Вибухи в Криму 30 травня 2024 року – що відомо

Нагадаємо, у ніч на 30 травня в тимчасово окупованій Керчі в Криму прогриміли вибухи – місцеві жителі чули щонайменше двадцять вибухів. Кримський міст перекривали для руху.

Так званий радник глави окупованого Криму Олег Крючков повідомив, що під час відбиття атаки по об'єктах транспортної інфраструктури Керчі від уламків збитих ракет постраждали два пороми – автомобільний та залізничний, а також пошкоджено скління надбудов. Крім того, в акваторії Чорного моря нібито знищено два безекіпажні катери, що прямували в напрямку Криму.

Після цього стало відомо, що дрони ГУР знищили два ворожі катери в Криму. Українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Морський дрон Magura V5 - що про нього відомо Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типу) - український багатоцільовий надводний безпілотний човен, здатний виконувати різні функції: спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона морського флоту, а також бойові завдання, передає Вікіпедія. У листопаді 2022 року уряд України анонсував розробку українського бойового надводного безпілотника дальністю до 800 км. Уперше човен презентовано на виставці International Defence Industry Fair (IDEF), яка проходила з 25 до 28 липня 2023 року в Стамбулі. 29 липня 2023 р. вийшов репортаж CNN, який став підтвердженням того, що катер-камікадзе типу Magura V5 вже існує не лише як виставковий зразок, а й як система, повністю готова до застосування. 1 лютого 2024 року шість безпілотників Magura V5 атакували російський ракетний катер Івановець. Внаслідок атаки, катер затонув і загинули всі члени екіпажу (близько 40 осіб). Факт використання Magure V5 підтвердив глава Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов. 14 лютого 2024 року в ГУР повідомили, що великий десантний корабель Цезар Куніков Чорноморського флоту РФ було потоплено за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

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