"Україна не складе зброю": Зеленський закликав українців не вірити фейкам

Володимир Зеленський заявив, що Україна не складе зброю/ Скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не складе зброю, і закликав українців не вірити фейкам, які поширюють у мережі інтернет.

Про це він сказав у відеозверненні до громадян.

"Всім доброго ранку, українці. Зараз у мережі з’явилося дуже багато фейкової інформації, немов я закликаю складати зброю нашу армію і деевакуації. Значить так - я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу. Тому що наша зброя - це наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. І ми все це будемо захищати, ось і все. Ось це є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!", - сказав президент України.

Раніше в ЗСУ повідомили, що на початку доби 25 лютого в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗСУ збиті дві ворожі цілі – вертоліт і штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.

Також зазначається, що окупанти за допомогою безпілотників ведуть розвідку на узбережжі Чорного моря та Дунаю. Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь. Так, у Чорноморську російський дрон атакував судно морської охорони, морські прикордонники відкрили по ньому вогонь.

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