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"Ніхто до нас не йде": українські захисники відбили Миколаїв

26 лютого 2022, 06:03

Станом на 04.20 суботи, 26 лютого, Миколаїв відстояли. В Очакові російський десант не висадився, повідомив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім.

Миколаїв
У Миколаєві відбили атаку російських окупантів / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Протиповітряна оборона Збройних сил України відбила атаки російських окупантів на Миколаїв. Про це заявив глава Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.

За його словами, станом на 04.20 суботи, 26 лютого, Миколаїв відстояли. В Очакові російський десант не висадився.

"ППО відбила атаку. В Очакові десант не висадився. В даний час висадки в Миколаївській області немає. Ніхто до нас не йде. Все буде Україна!", - написав Кім у Facebook.

Зазначимо, 25 лютого в Генеральному штабі Збройних сил повідомили, що російські окупанти намагаються обійти Херсон і здійснити наступ на Миколаїв.

Як повідомляв Главред, в сухопутних Збройних силах України повідомили, що українські захисники відбили напад військових РФ, вчинений в ніч на 26 лютого, на одну з військових частин на проспекті Перемоги в Києві.

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