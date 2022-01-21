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Шансы начала войны между Россией и Украиной опасно высоки - The Economist

21 січня 2022, 15:10

Шанси на повномасштабний напад російської армії на Україну здаються вкрай високими - самими за останні 8 років - але все ж вони не стовідсоткові.

Російська армія
Що може зупинити Путіна від нападу на Україну - The Economist / Reuters

Загроза війни в Україні все відчутніше і відчутніше - у міру того, як президент РФ Володимир Путін готує справжню катастрофу себе і для офіційного Києва — повномасштабне вторгнення. Про це йдеться в новому аналітичному матеріалі, який був опублікований на порталі The Economist.

Понад 100 тисяч російських солдатів (з розгорнутими польовими госпіталями і великими складами палива) російське командування сконцентрувало біля східних кордонів України. Безліч батальйонних тактичних груп вже розміщені в районі Білорусі - для можливої підготовки до нападу з двох фронтів, який розділить українські сили і поставить під загрозу столицю Київ. Бракує лише формального приводу для оголошення війни. Влада США стверджує, що володіє доказами ‒ Росія планує "операцію під прапорами чужих країн". Це нібито дозволить РФ заявити, що "її громадяни були атаковані Україною". Тобто шанси війни здаються вкрай високими.

Однак, кажуть експерти, все ж вони не стовідсоткові. Супутникові фото російських танків і танків безумовно викликають заклопотаність. Але справа в тому, що Володимир Путін не запускає на повну свою машину пропаганди для росіян ‒ як це було перед анексією півострова Крим в 2014 році. За російськими телеканалами можливість війни практично не згадується. Тобто, вважають фахівці, раз Путін не дав команду пропагандистам, то, стало бути, він ще не прийняв остаточне рішення з приводу нападу на Україну.

Є кілька речей, які його оточення напевно розглядає. По-перше, вторгнення в Україну зашкодить Росії економічно. Америка і Євросоюз підготували довгий список фінансових і торгових санкцій. Рівень життя росіян в такому випадку продовжить падати. По-друге, українські війська навряд чи зможуть відразу відбити удар російських військ, але точно зможуть влаштувати повномасштабну партизанську війну. По-третє, велика війна з Україною не користується підтримкою населення Росії. Протягом багатьох років опитування громадської думки показували, що більшість росіян вважають за краще, щоб їх країна і Україна були дружніми сусідами. Рейтинг популярності Путіна з плином часу падав, як і курс рубля.

читайте також"Велика помилка Путіна": Зеленський розповів, про що хоче говорити з президентом РФ

Можливе вторгнення Росії в Україну

  • 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.
  • Пізніше президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.
  • CNN писало з посиланням на неназваного українського чиновника, що Київ шокований такою заявою. Мовляв, Байден дав Путіну "зелене світло" для вторгнення в Україну.
  • У Білому домі поспішили пояснити слова Байдена. Президент США нібито мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввійськовими/кібернетичними діями росіян.
  • "Якщо будь - які військові сили РФ перетнуть український кордон, це буде новим вторгненням, і на це буде дана швидка, жорстка і єдина відповідь з боку Сполучених Штатів і їх союзників", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
  • Пізніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.
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