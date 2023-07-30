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ЗСУ у Британії готуються до операції з повернення Криму до Різдва - Express

Андрій Ганчук
30 липня 2023, 16:46 оновлено 30 липня, 17:02
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Армія України використовує в операціях щодо Криму далекобійні ракети, які дадуть Британія, США і Німеччина, пишуть журналісти британського Express.
ВСУ, Крим
Україна готує операцію щодо Криму, яка включатиме удари з повітря, суші та моря - ЗМІ / Колаж: Главред, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, УНІАН

До Великої Британії для проведення навчань прибули 2000 спецпризначенців ЗСУ, які готуватимуться до операції з повернення окупованого агресором Росією Крим до Різдва. Операція повинна включати удари з повітря, моря і суші. Очікується застосування далекобійних ракет, які повинні поставити США, Британія і Німеччина.

Як повідомляє Express з посиланням на власні джерела, спецназ української армії прибув до Великобританії, де на південному заході Англії буде проходити навчання проведенню наступальних операцій. Понад 2000 елітних спецназівців пройдуть підготовку, щоб взяти участь в операції зі звільнення Криму до Різдва.

На думку журналістів, операція ЗСУ включатиме атаки спецназу, а також удари з повітря, моря і суші для того, щоб скувати російську окупаційну армію на Кримському півострові і розірвати її логістику. Одне угруповання буде проводити основні атаки, дві інші – наступати паралельно.

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На інших напрямках, вважають британці, бронетанкові підрозділи пробиватимуть оборону військ РФ за підтримки ударів ракетами великої дальності, які поставлять Британія, Штати і Німеччина.

Операція щодо Криму включає багаторазові удари по військах РФ

Високопоставлене британське військове джерело повідомило, що акцент в операції буде на гнучкій тактиці НАТО – потрібно сформувати умови на полі бою, після чого вже завдавати ударів по ключовій ворожій точці.

"Операціящодо його поверненню (Криму, - ред.) - це багаторазові удари по російських силах... Ми можемо навчити їх нашій тактиці і показати, як використовувати техніку, але успіх буде залежати від власної здатності українців швидко адаптуватися і долати труднощі", - підкреслив співрозмовник журналістів.

Повернення Криму в Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має намір звільнити Крим. Сили оборони будуть проводити операції незалежно від позиції західних партнерів. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, коли буде звільнено Крим. За його словами, підрозділи сил оборони України незабаром зайдуть на окупований півострів.

Журналіст Євген Кисельов розкрив сценарій звільнення Криму. На думку телеведучого, коли ЗСУ вийдуть до адміністративних кордонів півострова, територія буде прострілюватися аж до ПБК. На той час, вважає Кисельов, Україна отримає далекобійні ракети.

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